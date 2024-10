Počas Dušičiek pribudnú na cintoríne v Detve tony komunálneho odpadu

Detva 30. októbra (TASR) - V období Dušičiek pribudne len na detvianskom cintoríne desať až 15 ton komunálneho odpadu. Neosvedčilo sa ani umiestnenie košov na separovaný zber, pretože ľudia do nich aj tak nahádžu čokoľvek. Informoval o tom konateľ Technických služieb Detva Jozef Malatinec.



Dodal, že takýto separovaný odpad skončí rovnako ako komunálny, na skládke. Uviedol, že na cintorínoch je problematické aj prípadné separovanie sklenených kahancov. Vo väčšine z nich ostávajú kovové prvky, ktoré nikto neodstráni. Rovnaké je to aj s plastovými kyticami, v ktorých sú tiež kovové časti.



Samospráva pripomína, že každý rok sa po Pamiatke zosnulých opakuje rovnaký obraz. "Veľa odpadu v kontajneroch na cintoríne a aj okolo nich," povedal primátor Branislav Baran. Podľa neho by sa mali ľudia zamyslieť najmä nad množstvom plastu, ktorý prinesú. Hroby svojich blízkych môžu vyzdobiť aj inak. "Napríklad kvetmi v kvetináči, ktorých následná likvidácia je oveľa jednoduchšia a až tak veľmi nezaťažuje prírodu," doplnil.



Aj prírodný cintorín Záhrada spomienok vo Zvolene upozorňuje, aby ľudia prinášali ozdoby, ktoré neskôr hodia do kompostu. Patria tam živé alebo sušené kvetiny a prírodné vence. "Môžeme ich vkladať do vázy alebo ich poukladať na hrob. Tam síce časom uschnú, ale to je v poriadku," zdôraznila správkyňa záhrady Andrea Uherková.



S problematikou odpadu sa spája aj kampaň, do ktorej sa opäť pustilo mesto Zvolen s občianskym združením Očami prírody. Poukázať chcú na nadmernú tvorbu netriedeného odpadu, ktorý ľudia produkujú v období jesenných sviatkov. "O tom, čo je možné triediť a čo už nie, budeme s ľuďmi hovoriť počas Dušičiek priamo na cintorínoch v Môťovej a na Zlatom potoku," spomenula Denisa Záchenská zo združenia. S ohľadom na prírodu mesto napríklad prijalo rozhodnutie, že pred vchodom do hlavného cintorína budú predávať iba živé kvety či sklenené kahance.