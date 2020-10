Napojenie na Vranovskú ulicu v Prešovu bude uzavreté

Prešov 17. októbra (TASR) – Tento aj budúci víkend je napojenie na Vranovskú ulicu v Prešove pre smery Poprad a Košice uzavreté, doprava je vedená po obchádzkových trasách. V sobotu sa obmedzenia týkajú aj linky mestskej hromadnej dopravy č. 28. Informuje o tom mesto Prešov na svojej webovej stránke.



„Z dôvodu zabezpečenia kontinuálnej pokládky asfaltových vrstiev v mieste napojenia rekonštruovaného úseku cesty I. triedy I/18 s cestou I. triedy I/20 na Vranovskej ulici bude automobilová doprava smerujúca zo Sídliska Sekčov smerom na Poprad jednosmerne vedená po obchádzkovej trase cez Bardejovskú ulicu v Ľuboticiach a následne cez Šebastovskú ulicu v Nižnej Šebastovej,“ uvádza radnica.



Automobilová doprava smerujúca od Vranova nad Topľou smerom na Sídlisko Sekčov a Košice je vedená z Vranovskej ulice smerom na Strojnícku ulicu a následne cez kruhový objazd naspäť na Vranovskú ulicu.



Obmedzenia majú platiť v sobotu, v nedeľu (18. 10.), ako aj cez víkend 24. – 25. októbra, a to v časoch od 6.00 h do 20.00 h.



Linka MHD č. 28 pre zmenu organizácie dopravy premáva v sobotu do 19.00 h po obchádzkovej trase cez ulice Strážnická – Šebastovská – Vranovská – Dopravný podnik. „V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a nedokončenia prác bude obchádzka platiť aj v nedeľu 18. októbra,“ dodáva mesto.