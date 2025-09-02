< sekcia Regióny
Dvojhodinová akcia v Trenčianskom kraji: Odhalili 28 priestupkov
Autor TASR
Trenčín 2. septembra (TASR) - Takmer 30 priestupkov zistili policajti na cestách v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) počas pondelkovej (1. 9.) dvojhodinovej mimoriadnej kontrolnej akcie. Kontrola bola zameraná prioritne na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Počas kontroly zistili policajti celkom 28 priestupkov. Z nich 19 vybavili v blokovom konaní, tri priestupky oznámili na dopravný inšpektorát a šesť vyriešili napomenutím,“ uviedla hovorkyňa.
Policajti vykonali 965 dychových skúšok, zaznamenali štyri pozitívne. V troch prípadoch mali vodiči v dychu do jedného promile alkoholu, v jednom prípade bola hodnota nad jedno promile. Zadržali štyri vodičské preukazy.
