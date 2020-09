Počas ETM možno v Banskobystrickom kraji vyhrať kredit na kartu MHD

Banská Bystrica 14. septembra (TASR) - V rámci Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý potrvá od 16. do 22. septembra, majú všetci Banskobystričania možnosť zapojiť sa do viacerých aktivít v meste pod Urpínom. Cestujúci MHD môžu napríklad vyhrať bicykel, kredit na prepravu autobusom alebo trolejbusom, či ďalšie ceny. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková.



"Súťaž Cestujte verejnou osobnou dopravou a vyhrávajte potrvá až do 15. októbra. Zapojiť sa môže každý, kto si nabije čipovú kartu minimálne 10-eurovým kreditom, alebo si zriadi úplne novú. S potvrdenkou je potrebné navštíviť Turisticko-informačné centrum na autobusovej stanici, vypísať žrebovací lístok a už len čakať na deň žrebovania," uviedla Marhefková.



Súčasťou ETM bude aj Ekomerač, ktorý predstaví Slovenská agentúra životného prostredia. Je to interaktívny samoobslužný model Zeme – Ekomerač, prostredníctvom ktorého si môžu záujemcovia odmerať svoju ekologickú stopu. Ide o metódu merajúcu vplyv ľudských aktivít na našu planétu prostredníctvom plochy zemského povrchu, na ktorú si nárokujeme svojimi každodennými aktivitami a konzumným životným štýlom.



ETM ozvláštni 18. septembra i večerná cyklojazda určená malým, veľkým cyklistom, ktorí spoločne vyštartujú do ulíc Banskej Bystrice o 20.00 h z Huštáku.



"Účastníci zažijú večerné bicyklovanie z Námestia SNP po Podlavickej cyklotrase a späť. Po spoločnej fotografii pri Štadióne SNP ukončia malí cyklisti jazdu, tí skúsení budú pokračovať v smere do Radvane. Jazdci budú mať možnosť zažiť bicyklovanie po kvalitnej cyklotrase a porovnať to s jazdou po komunikáciách, kde je vybudovanie cyklotrasy ešte len v pláne," dodala Marhefková.