Počas festivalu bude banskobystrické kníhkupectvo otvorené nonstop

Banská Bystrica 16. júla (TASR) - Banskobystrické kníhkupectvo Artforum bude otvorené od pondelka nonstop sedem dní a sedem nocí. Stane sa súčasťou tretieho ročníka literárneho festivalu 7 dní - 7 nocí, ktorý ponúkne diskusie s autormi, koncerty, divadlo.



Ako uvádza kníhkupectvo na Facebooku, program sa začína večer v neďalekej Literárnej bašte besedou so spisovateľkou Petrou Hulovou. Česká spisovateľka a publicistka predstaví svoj nový dystopický román. Organizátori tiež uvedú slovenské vydanie komiksu Reinharda Kleista Nick Cave Mercy on Me.



Okrem prezentácie literatúry sa budú v amfiteátri a v Kine v bazéne premietať zaujímavé filmy, uskutoční sa premiéra nového koncertného programu Kuba Ursinyho a Divadlo Pôtoň predstaví Amerického cisára podľa reportáže Martina Pollacka.



Podujatie sa skončí v nedeľu v noci koncertom Archívneho chlapca v Literárnej bašte.