Počas festivalu Chute Malých Karpát otvorí svoje brány 35 vinárstiev

Trnava 9. novembra (TASR) - V rámci vinárskeho podujatia pod názvom Chute Malých Karpát sa okrem vinárov v Modre, Svätom Jure či Pezinku zapoja aj vinárstva v regióne Trnava. Celkovo otvorí svoje brány 35 vinárstiev. TASR o tom informoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.



Festival piaty rok dáva ľuďom možnosť navštíviť všetky obľúbené vinárstva v jeden deň. "Návštevníci podujatia môžu spoznať producentov vín z ich regiónu od Modry až po Trnavu," uviedol Prostinák.



Počas podujatia, ktoré sa začína v sobotu 12. novembra, budú môcť jeho účastníci zavítať do vinárstiev v čase od 13.00 do 21.00 h. "Je to jedinečná príležitosť nielen spoznať kvalitné slovenské vína, ale zároveň sa stretnúť osobne s vinármi, prezrieť si priestory obľúbených vinárstiev a dozvedieť sa viac o vínach a procese výroby," dodáva Prostinák.