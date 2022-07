Počas festivalu EĽRO v Kežmarku sa predstaví viac ako 180 remeselníkov

Kežmarok 8. júla (TASR) - Počas jubilejného 30. ročníka festivalu Európskeho ľudového remesla (EĽRO), ktorý sa začal v piatok v Kežmarku, sa predstaví viac ako 180 remeselníkov a viac ako 1000 účinkujúcich. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Barbora Sosková, podujatie sa koná po dvojročnej prestávke vynútenej pandémiou ochorenia COVID-19.



Slávnostnému otvoreniu predchádzal sprievod mestom. Nechýbalo dobýjanie hradieb areálu a scénické otvorenie vstupnej brány.



"Oživovanie a udržiavanie tradičných ľudových remesiel vnímame ako svoju milú povinnosť, prejav obdivu, vďaky a úcty. Remeselná výroba má v našom meste bohatú tradíciu. Práve vďaka nej v minulosti, a teda ekonomickej prosperite je dnes Kežmarok perlou Spiša. Zásluhou zručných a statočných majstrov, ktorých remeslo malo zlaté dno, sa dnes pýšime historickým jadrom mesta, ktoré je národnou kultúrnou pamiatkou," uviedol riaditeľ festivalu a primátor mesta Ján Ferenčák.



Podujatie potrvá do nedele (10. 7.). V rámci denného programu vystúpia folklórne súbory, ako PUĽS, Magurák, Železiar, Lomničan či Čendeš. Počas piatkového večerného programu divákom zahrajú a zaspievajú speváčka Dominika Mirgová s Adissom a Šortym, skupiny Hrdza a Hex.



Sobotňajším (9. 7.) programom bude návštevníkov sprevádzať moderátor a hudobník Marián Čekovský, ktorý neskôr vystúpi s kapelou. Spolu s ním sa na javisku pri radnici vo večerných hodinách predstavia Emma Drobná, skupiny Tublatanka a Vidiek. Večer uzatvorí DJ Mike Saxi so svetelnou šou.



Nedeľa bude patriť folklórnemu súboru SĽUK, dobovým tancom a hudbe a korunovácii kráľa remesiel.



Súčasťou ponuky kultúrnych podujatí je aj výstava V zrkadle času venovaná 30 ročníkom festivalu Európske ľudové remeslo, prehliadka expozícií na Kežmarskom hrade a podujatie Krvavé dejiny.



"Počas trvania festivalu si návštevníci môžu zakúpiť Kežmarský dukát, dopraviť sa do mesta historickým parným vlakom či vyskúšať si let vrtuľníkom. Parný vlak premáva medzi mestami Svit, Poprad a Kežmarok. Mesto vyšlo v ústrety aj rodinám s deťmi a pripravilo pre ne oddychové zóny, kde sa môžu zabaviť, pohrať sa a poskytnúť svojim najmenším základnú starostlivosť," doplnila Sosková.