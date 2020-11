Počas Festivalu slobody bude na Trojičnom námestí výstava November '89

Trnava 6. novembra (TASR) – Súčasťou tohtoročného 10. ročníka Festivalu slobody, venovaného Novembru '89, bude aj exteriérová výstava fotografií na Trojičnom námestí v Trnave. Festival pripravil Ústav pamäti národa (ÚPN), z dôvodu pandemickej situácie jeho program presunul do on-line priestoru. Archívne fotografie z revolučných dní si bude možné na Trojičnom námestí pozrieť podľa PR Festivalu slobody Andrey Púčikovej od 9. do 23. novembra.



Výstava November '89, ako uviedol jej spoluautor Peter Jašek z Centra výskumu obdobia neslobody ÚPN, vznikla v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Slovenským národným múzeom – Historickým múzeom a Slovenským národným archívom a prináša prehľad najdôležitejších udalostí spojených s pádom komunistického režimu na Slovensku. Je zložená z 12 panelov, mapuje situáciu a politické zmeny na Slovensku a tiež sa zameriava na špecifiká revolučného obdobia v Trnave.



"Trnava bola jedným z prvých miest, do ktorých prenikli revolučné myšlienky. Bolo to najmä vďaka hercom miestneho divadla - vtedy Divadla pre deti a mládež, ktorí vyhlásili štrajk už 20. novembra 1989 ako prvé mimobratislavské divadlo. Herec Vladimír Oktavec sa stal lídrom trnavskej Verejnosti proti násiliu a divadlo bolo epicentrom revolúcie - z jeho balkóna sa občanom prihovárali hostia mítingov," uviedol Jašek. Medzi revolučnými požiadavkami občanov v Trnave najviac rezonovala otázka obnovenia tradičného Súsošia Najsvätejšej Trojice na námestí, ktoré ešte v novembri 1989 nieslo názov Gottwaldovo.



V rámci festivalu si v hlavnom meste bude možné pozrieť aj ďalšie výstavy - v budove Slovenského rozhlasu prezentáciu Chceme slobodu! Pád komunistického režimu na Slovensku v roku 1989 a tiež Vtedy na Východe, vtedy na Západe. V Staromestskej galérii Zichy bude od 10. novembra do 6. decembra výstava Filozofi v novembri 1989 – od nepovolenej demonštrácie k študentskému štrajku.