Počas Gruntovačky sa v Banskobystrickom kraji vyzbieralo 60 vriec

Banská Bystrica 3. októbra (TASR) - Viac ako 60 vriec a 30 fúrikov odpadu vyzbierali dobrovoľníci v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) počas jesennej Gruntovačky. Konala sa už po 11. raz v poslednej dekáde septembra na rôznych miestach kraja a zúčastnili sa na nej najmä študenti, učitelia či miestni obyvatelia. Pre TASR to uviedla Zuzana Jóbová s krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.



Do jesennej Gruntovačky v lokalite Červený medokýš pod Pustým hradom vo Zvolene sa zapojili študenti tamojšej strednej odbornej školy drevárskej a strednej odbornej školy technickej. "V lokalite bolo zozbieraných približne 15 vriec odpadu. V porovnaní s minulými rokmi sa v tejto lokalite situácia s odpadom v prírode zlepšila," konštatovala Jóbová.



Do Gruntovačky v obci Brusno sa zapojili žiaci Základnej školy s Materskou školou Brusno. Po upratovaní bolo zozbieraných sedem vriec plastového odpadu, tri vrecia papiera, 1,5 vreca skla a šesť vriec zmesového odpadu.



Gruntovačka v Detvianskej Hute, na Náučnom chodníku Mikuláša Esterházyho, zaujala viac ako 50 žiakov Základnej školy s materskou školou Milana Kolibiara z Detvianskej Huty a viacerých dobrovoľníkov. Celkovo bolo zozbieraných 16 vriec odpadu, z toho päť vriec plastového odpadu.



V Hnúšti v okolí námestia a parku zbierali odpad žiaci dvoch tried ôsmeho ročníka zo ZŠ Klokočová Hnúšťa, celkovo 32 ľudí. Zozbierali osem vriec odpadu.



V okolí Banskej Štiavnice zbieralo odpad šesť študentov so študijným zameraním na životné prostredie zo SPŠ Samuela Mikovíniho. "Počas akcie sa vyčistil pontón na tajchu Klinger a zozbieral drobný odpad na stanovišti Javisko turistickej trasy Štiavnica z nadhľadu," priblížila Jóbová.



V obci Brehy zbierali odpad žiaci piateho a šiesteho ročníka ZŠ Brehy, spolu 36 žiakov. Pri upratovaní bolo zozbieraných približne 30 fúrikov kamenia a rôzne druhy odpadu.