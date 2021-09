Počas Gruntovačky vyčistia sedem lokalít v Banskobystrickom kraji

Banská Bystrica 17. septembra (TASR) - Ďalšia z už pravidelných Gruntovačiek v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) bude v pondelok 20. septembra. Organizátori si vytypovali sedem lokalít, ktoré chcú vyčistiť a pripoja sa tak k Svetovému čistiacemu dňu a Týždnu dobrovoľníctva.



"Sme nesmierni hrdí na všetkých, ktorí sa podieľajú na tom, že naša Gruntovačka je dvakrát do roka živá, napriek tomu, že naše životy a možnosť stretávať sa a organizovať hromadné podujatia stále ovplyvňuje pandémia," uviedla pre TASR Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR) na území kraja Gruntovačku organizuje. "Vždy sme mali dva jasné ciele - upratať obľúbené turistické lokality a robiť osvetu v radoch detí a mladých o tom, prečo je dôležité chrániť životné prostredie," doplnila.



Krajská Gruntovačka sa koná dvakrát do roka. Na jar pri príležitosti Dňa Zeme a na jeseň pri príležitosti Svetového čistiaceho dňa. OOCR vždy vybrali vo svojich regiónoch lokality, ktoré bolo treba poupratovať a oslovili školy a širokú verejnosť. Takto to fungovalo od septembra 2018 až do jesene 2019. "V tomto období sa na každej krajskej Gruntovačke zúčastnilo približne 500 dobrovoľníkov, študentov či žiakov. V marci 2020 však prišlo prvé obmedzenie a nebolo možné sa verejne stretávať. Organizátori sa preto zamerali na kampaň individuálne," priblížila ďalej Jóbová. V septembri 2020 sa ešte podarilo zorganizovať Gruntovačku so školami, ale v marci 2021 sa už pre protipandemické opatrenia spoločná akcia neuskutočnila. Organizátori ale hľadali spôsob, ako zachovať kontinuitu.



"Spolu s ostatnými kolegami v regiónoch sme sa rozhodli, že natočíme amatérske videá na rôzne témy, ktoré mali jedno spoločné - osvetu v prístupe k životnému prostrediu," doplnila Terézia Sopková z OOCR Región Štiavnica.



Keďže aktuálne je pre školákov čas na vzdelávanie vzácny, OOCR oslovili ľudí z vlastných radov a vytypovala sedem lokalít, ktoré treba upratať. Pripojiť sa však môže ktokoľvek, stačí prísť v stanovenom čase na vybrané miesto.



Viac informácií o Gruntovačke a o lokalitách je na stránke www.zahoramizadolami.sk