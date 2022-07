Počas horúčav riešili v skalickej nemocnici prípady prehriatia

Skalica 7. júla (TASR) - Desiatky pacientov po kolapsovom stave alebo s kolapsom v dôsledku prehriatia organizmu ošetrili na urgentnom príjme (UP) Fakultnej nemocnice AGEL Skalica za uplynulých desať dní, kedy Slovákov trápili mimoriadne vysoké teploty. Najčastejšie išlo o osamotených seniorov, ktorí nedodržiavali pitný režim a osoby po požití alkoholických nápojov, informoval vedúci lekár UP Ivan Slovianyn.



Pacientov prijímali s prejavmi malátnosti, ospalosti, bolesťami hlavy, závratmi aj pokolapsovými úrazmi rôzneho charakteru. "Najviac ohrozenými skupinami sú pacienti s kardiovaskulárnymi ťažkosťami, s obezitou, s mentálnymi ochoreniami, astmatici a tí, ktorí užívajú napríklad diuretiká alebo lieky na vysoký krvný tlak. Rizikovou skupinou z tohto pohľadu sú aj deti, tehotné ženy a dojčiace mamičky," uviedol Slovianyn.



Horúčavy si vyžiadali v skalickej nemocnici denne jeden až dva výjazdy záchranárov k osobám s kolapsovými stavmi. Väčšina bola zvládnutá na mieste posádkou záchrannej zdravotnej služby alebo ambulantne, a to vrátane krátkodobého odsledovania a tekutinovej rehydratácie pacientov na expektačnom lôžku. Dôvodom pre ústavnú liečbu boli v tejto súvislosti horúčavami podnietené komplikácie základného chronického ochorenia a v zriedkavých prípadoch akútne komplikácie typu infarkt myokardu, mozgová príhoda a trauma po úraze.



Najväčší pozor z hľadiska veku by si podľa vedúceho lekára UP mali dávať staršie osoby, tehotné a dojčiace mamičky. Aby sa vyhli stavom prehriatia, odporúča sa všetkým v čase horúčav dodržiavať predovšetkým pitný režim. Neodporúčajú sa sladené perlivé a vysoko mineralizovane nápoje, ako aj alkoholické nápoje. "Odporúča sa prijímať tekutiny v menších dávkach a častejšie, rovnomerne počas celého dňa, približne 1,5 – 2,5 litra. Najvhodnejšia je pitná voda. Pri výbere pramenitých minerálnych vôd je potrebná opatrnosť, aby sa nezvyšoval príjem sodíka. Vo vyššom veku je zvýšená potreba vitamínov a antioxidantov, preto výber vhodných nápojov treba prispôsobiť konkrétnemu zdravotnému stavu osoby a vonkajším podmienkam," špecifikoval Slovianyn s odporúčaním, že starším ľuďom, ktorí nepociťujú taký smäd, sa odporúča tzv. "optické pitie", čo znamená, že ráno treba nachystať do fľaše potrebné množstvo vody na celý deň a postupne uvedený objem vypiť. Nedostatok tekutín sa môže doplniť neprisladenými ovocnými a zeleninovými šťavami, nesladeným čajom z ovocia či byliniek.