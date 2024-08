Počas horúčav sa môžu ľudia v Bratislave osviežiť vodou z cisterny BVS

Bratislava 14. augusta (TASR) - Obyvatelia i návštevníci Bratislavy sa môžu v centre mesta osviežiť v aktuálnych horúčavách pitnou vodou z pristavenej cisterny Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Nájdu ju v stredu a vo štvrtok (15. 8.) na Hlavnom námestí. TASR o tom informoval vedúci odboru marketingu a komunikácie BVS Matúš Stračiak.



"Upozorňujeme, že v tomto extrémne horúcom počasí je veľmi dôležité dodržiavať pitný režim. Mimoriadne preto pristavujeme cisternu s pitnou vodou na Hlavné námestie. Bude k dispozícii dnes a zajtra približne do 18.00 h," približuje Stračiak.



Cisterna má objem 1000 litrov, takže na jedno naplnenie sa z nej pohodlne osvieži približne 5000 ľudí. Voda v cisterne označenej logom BVS je bezplatná. Obsluha cisterny je jednoduchá, voda sa púšťa pomocou kohútika umiestneného v zadnej časti cisterny.



Okrem cisterny s pitnou vodou odporúča BVS využiť aj pitné fontány, ktorých osadila už 34. Nachádzajú sa na mnohých miestach hlavného mesta, ale aj na frekventovaných miestach po celom území pôsobenia BVS. Ich zoznam je zverejnený na webovej stránke www.bvsas.sk.



Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre Bratislavu na stredu výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Teplota v hlavnom meste by sa mohla podľa meteorológov vyšplhať na 38 stupňov Celzia. Na štvrtok a piatok (15. a 16. 8.) sú vydané predbežne výstrahy druhého stupňa. Teploty by mohlo dosiahnuť 35 až 36 stupňov Celzia.