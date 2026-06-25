< sekcia Regióny
Počas horúčav sa Veľký Krtíš snaží v maximálnej miere šetriť vodou
Pre vysoké teploty v súčasnosti prijali opatrenia v súvislosti s mestskými zamestnancami. Týka sa to tých, ktorí vykonávajú práce súvisiace s údržbou mestskej zelene, prípadne pracujú v exteriéri.
Autor TASR
Veľký Krtíš 25. júna (TASR) - Počas aktuálnych horúčav sa samospráva Veľkého Krtíša snaží v maximálnej miere šetriť vodou. Patrí totiž medzi mestá, ktoré sú na Slovensku najviac ohrozené klimatickou zmenou. TASR o tom informoval prednosta mestského úradu Marián Balko.
Dodal, že pre vysoké teploty v súčasnosti prijali opatrenia v súvislosti s mestskými zamestnancami. Týka sa to tých, ktorí vykonávajú práce súvisiace s údržbou mestskej zelene, prípadne pracujú v exteriéri. „Snažíme sa im hlavne zabezpečiť dostatok vody. Občania a verejnosť sa majú možnosť osviežiť na mestskom kúpalisku, každý deň od 14.00 do 20.00 h,“ objasnil s tým, že od budúceho týždňa predĺžia jeho otváraciu dobu a k dispozícii bude od 10.00 h. „Ak by boli ďalšie horúce dni bez zrážok, pristúpili by sme aj ku kropeniu ulíc ako v minulých rokoch,“ spomenul.
Ako ďalej uviedol, pitná voda je vo Veľkom Krtíši stále dostupná a zatiaľ samosprávu nevyzvali k regulačným opatreniam spotreby vody. „Mesto má vybudované aj opatrenia na zadržiavanie vody na budovách vo svojej správe, ale teraz sú prázdne, keďže zrážky dlhodobo chýbajú,“ podotkol. Podľa neho v týchto horúcich dňoch na polievanie mestskej zelene spotrebuje podnik služieb v zriaďovacej pôsobnosti mesta takmer 6000 litrov vody denne.
Prednosta poznamenal, že patria medzi mestá s najväčším podielom vyrobenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. „V minulosti sme tak mohli dobudovať napríklad na základnej umeleckej škole v koncertnej a divadelnej sále klimatizácie,“ konštatoval s tým, že takto vedia využiť prebytok energie.
Dodal, že pre vysoké teploty v súčasnosti prijali opatrenia v súvislosti s mestskými zamestnancami. Týka sa to tých, ktorí vykonávajú práce súvisiace s údržbou mestskej zelene, prípadne pracujú v exteriéri. „Snažíme sa im hlavne zabezpečiť dostatok vody. Občania a verejnosť sa majú možnosť osviežiť na mestskom kúpalisku, každý deň od 14.00 do 20.00 h,“ objasnil s tým, že od budúceho týždňa predĺžia jeho otváraciu dobu a k dispozícii bude od 10.00 h. „Ak by boli ďalšie horúce dni bez zrážok, pristúpili by sme aj ku kropeniu ulíc ako v minulých rokoch,“ spomenul.
Ako ďalej uviedol, pitná voda je vo Veľkom Krtíši stále dostupná a zatiaľ samosprávu nevyzvali k regulačným opatreniam spotreby vody. „Mesto má vybudované aj opatrenia na zadržiavanie vody na budovách vo svojej správe, ale teraz sú prázdne, keďže zrážky dlhodobo chýbajú,“ podotkol. Podľa neho v týchto horúcich dňoch na polievanie mestskej zelene spotrebuje podnik služieb v zriaďovacej pôsobnosti mesta takmer 6000 litrov vody denne.
Prednosta poznamenal, že patria medzi mestá s najväčším podielom vyrobenej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. „V minulosti sme tak mohli dobudovať napríklad na základnej umeleckej škole v koncertnej a divadelnej sále klimatizácie,“ konštatoval s tým, že takto vedia využiť prebytok energie.