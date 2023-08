Počas jarmoku budú v Trnave platiť viaceré dopravné obmedzenia

Trnava 14. augusta (TASR) - V Trnave sa od 14. do 17. septembra uskutoční Tradičný trnavský jarmok, počas ktorého budú v meste dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.



"Vjazd motorovým vozidlom do zóny jarmočiska bude možný len s platnou kartou vydanou mestom. Povolenia na vjazd, zastavenie a státie v zóne vydáva stála služba mestskej polície pre vozidlá zásobujúce a obsluhujúce prevádzky v zóne," uviedla Majtánová.



Ako doplnila, mestská polícia vydáva dva druhy kariet. "Karta zelenej farby je povolenie pre vozidlá, ktorých vjazd do zóny je nevyhnutný počas celého dňa. Karta červenej farby je určená pre vozidlá, ktorých vjazd do zóny nie je nevyhnutný na zásobovanie počas celého dňa. Povolenie sa vydáva len na stredu až nedeľu medzi 18.00 a 9.00 h," informovala hovorkyňa.