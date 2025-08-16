< sekcia Regióny
Počas jarmoku predstavia novú pamätnú zberateľskú bankovku Špačince
Počas popoludnia sa na pódiu vystrieda niekoľko folklórnych skupín.
Autor TASR
Špačince 16. augusta (TASR) - Špačinský jarmok odštartuje v sobotu v miestnom amfiteátri sériu blížiacich sa jesenných jarmokov v trnavskom regióne. Návštevníkov čaká kultúrny program, folklór i predstavenie novej pamätnej zberateľskej bankovky obce Špačince. Informoval o tom výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism Alexander Prostinák.
Počas popoludnia sa na pódiu vystrieda niekoľko folklórnych skupín. O hudobné oživenie sa postará swingová kapela Funny Fellows. Následne uvedie obec do života novú zberateľskú bankovku, ktorú si budú môcť návštevníci prvýkrát zakúpiť priamo na mieste.
„Bude niesť motívy typické pre našu obec a stane sa symbolom, ktorý pripomenie bohatú históriu a kultúrne dedičstvo Špačiniec. Veríme, že prispeje aj k rozvoju cestovného ruchu a k väčšiemu záujmu o naše tradície,“ uviedol starosta obce Július Zemko.
Ako doplnila Veronika Behúlová z Trnavského osvetového strediska, dominantou bankovky je pohľad na Kostol Narodenia Panny Márie, ktorý stojí v srdci obce. „Dizajn zachytáva jeho charakteristickú siluetu s typickou vežou zo 14. storočia a architektonickými detailmi, ktoré z neho robia jednu z najvýraznejších vidieckych stavieb v regióne,“ podotkla.
Večerný program jarmoku vyvrcholí koncertom kapely Lusk Band. Súčasťou bude aj sprievodný program, ktorý sa začne o 14.00 h. „Pre najmenších návštevníkov organizátori pripravili skákací hrad, maľovanie na tvár, kolotoče, trampolíny či súťaže pre deti,“ ozrejmila.
Počas popoludnia sa na pódiu vystrieda niekoľko folklórnych skupín. O hudobné oživenie sa postará swingová kapela Funny Fellows. Následne uvedie obec do života novú zberateľskú bankovku, ktorú si budú môcť návštevníci prvýkrát zakúpiť priamo na mieste.
„Bude niesť motívy typické pre našu obec a stane sa symbolom, ktorý pripomenie bohatú históriu a kultúrne dedičstvo Špačiniec. Veríme, že prispeje aj k rozvoju cestovného ruchu a k väčšiemu záujmu o naše tradície,“ uviedol starosta obce Július Zemko.
Ako doplnila Veronika Behúlová z Trnavského osvetového strediska, dominantou bankovky je pohľad na Kostol Narodenia Panny Márie, ktorý stojí v srdci obce. „Dizajn zachytáva jeho charakteristickú siluetu s typickou vežou zo 14. storočia a architektonickými detailmi, ktoré z neho robia jednu z najvýraznejších vidieckych stavieb v regióne,“ podotkla.
Večerný program jarmoku vyvrcholí koncertom kapely Lusk Band. Súčasťou bude aj sprievodný program, ktorý sa začne o 14.00 h. „Pre najmenších návštevníkov organizátori pripravili skákací hrad, maľovanie na tvár, kolotoče, trampolíny či súťaže pre deti,“ ozrejmila.