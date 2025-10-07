< sekcia Regióny
Počas jarmoku v Štúrove bude pre vodičov uzavreté centrum mesta
Jarmok usporiada mesto v dňoch od 9. do 12. októbra.
Autor TASR
Štúrovo 7. októbra (TASR) - Mesto Štúrovo upozorňuje vodičov na uzáveru centra mesta a priľahlých ulíc od stredy 8. októbra do pondelka 13. októbra. Dôvodom je konanie tradičného jarmoku Šimona Júdu, informovala radnica.
Jarmok usporiada mesto v dňoch od 9. do 12. októbra. Uzávera centra mesta sa začína v stredu o polnoci a potrvá do pondelka do 24.00 h. Počas nej budú uzavreté pešia zóna, Hlavná ulica, časť Hasičskej ulice v úseku od Hlavnej po križovatku ulíc Pri záhradách a Námestie sv. Imricha, časť ulice Svätého Štefana v úseku od Hlavnej po Ulicu Jozefa Bema.
Uzavretá bude aj časť Komenského ulice od okružnej križovatky po odbočku do Svätoplukovej ulice a Nánanská cesta od okružnej križovatky po spojovaciu cestu. Vjazd bude povolený výhradne pre dopravnú obsluhu, kam patrí zásobovanie, technické služby, rezidenti, dopravné služby, sanitky či hasiči.
Počas jarmoku príde aj k zmene organizačného poriadku prímestskej, medzištátnej a mestskej hromadnej dopravy.
