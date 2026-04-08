Počas jarného upratovania pristavia v Prešove 126 kontajnerov
Autor TASR
Prešov 8. apríla (TASR) - V Prešove sa v stredu začalo jarné upratovanie, ktoré potrvá podľa schváleného harmonogramu do 24. apríla. Pristavených bude spolu 126 veľkoobjemových kontajnerov (VOK). TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.
Ako uviedla, VOK budú pristavované maximálne na 48 hodín. V prípade naplnenia VOK alebo poskytnutia informácií je možné kontaktovať dispečera Technických služieb mesta Prešov (TSMP) alebo infolinku. Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ako aj mapa ich umiestnenia sú zverejnené na webstránke mesta.
Do rozmiestnených VOK je možné vkladať objemný odpad z domácností, ako je nábytok, koberce, matrace a podobne. Vedľa kontajnera je možné uložiť konáre.
Do rozmiestnených VOK nie je možné vkladať pneumatiky, elektroodpad, ako sú chladničky, mrazničky, sporáky, televízory, osobné počítače, ďalej nebezpečný odpad ako akumulátory, autobatérie, žiarivky, obaly z farieb, drobný stavebný odpad, textil, oleje a tuky, oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a neobalových výrobkov či biologicky rozložiteľný odpad. „Takýto odpad môžu občania odovzdať a uložiť na zberných dvoroch TSMP na uliciach Bajkalská a Jesenná počas otváracích hodín,“ doplnila Šitárová.
Po odvezení veľkoobjemového kontajnera je podľa jej slov zakázané vykladať na verejné priestranstvá a miestne cesty akýkoľvek odpad.
