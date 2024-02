Počas jarných prázdnin ponúkne múzeum bohatý program

Banská Štiavnica 10. februára (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici ponúkne počas jarných prázdnin bohatý program. Po zimnej prestávke sprístupní svoje expozície a ponúkne aj tvorivé aktivity. Ako informovalo múzeum, na prázdninový program pozýva od 17. februára do 10. marca.



"Jarné prázdniny v múzeu odštartujeme otvorením Banského múzea v prírode po zimnej prestávke," uviedli múzejníci s tým, že v tejto expozícii privítajú prvých návštevníkov v sobotu 17. februára od 9.00 h. V tento deň bude po zimnej prestávke pre návštevníkov otvorená aj ďalšia expozícia, a to Nový zámok.



Špeciálne vstupy pripravilo múzeum počas troch prázdninových týždňov do Štôlne Glanzenberg, ktorej ústie sa nachádza pri pamätníku padlým v 2. svetovej vojne na Kammerhofskej ulici. Vstup si môžu záujemcovia už aktuálne rezervovať.



"Pre rodiny s deťmi máme pripravenú bohatú ponuku tvorivých aktivít v Dielničke v Kammerhofe, v Envirodielničke v Handlovej, ale aj v expozícii Kammerhof - baníctvo na Slovensku prostredníctvom programu AHA! akadémia," uviedlo múzeum.



Na svoje si počas prázdnin prídu aj milovníci umenia, bohatú ponuku výstav im ponúkne Galéria Jozefa Kollára, a to vždy od stredy do soboty v čase od 9.00 do 17.00 h.