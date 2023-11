Počas jedného popoludnia v Tatrách zahynul skialpinista i turista

Vysoké Tatry 30. novembra (TASR) - Počas stredajšieho (29. 11.) popoludnia prišli vo Vysokých Tatrách o život dvaja ľudia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojom webe. Záchranári nedokázali pomôcť 67-ročnému turistovi, ktorý skolaboval, a ani skialpinistovi, ktorý narazil do prekážky.



HZS uviedla, že v prvom prípade ich požiadali o súčinnosť prostredníctvom tiesňovej linky 155 záchrannej zdravotnej služby pri oživovaní staršieho muža. Ten skolaboval na turistickej ceste vedúcej do Starej Lesnej. Muža sa však zachrániť nepodarilo. Jeho telo odovzdali záchranári HZS príslušníkom Policajného zboru a pohrebnej službe.



"Ešte počas prebiehajúceho zásahu sme boli opätovne upovedomení o zásahu na Štrbskom plese. Na zjazdovej trati bolo ohlásené bezvedomie 43-ročného českého skialpinistu, ktorý nezvládol jazdu a vrazil do prekážky pod snehom," dodáva HZS. Na miesto smerovala posádka leteckých záchranárov z Popradu s lekárom na palube aj posádka pozemných záchranárov. Pri záchrannej akcii asistovali aj príslušníci HZS. "Aj táto kardiopulmonálna resuscitácia dopadla, žiaľ, neúspešne. Mužove telo bolo odovzdané polícii a pohrebnej službe," uzavreli horskí záchranári.