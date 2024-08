Počas jesene opravia vo Veľkom Mederi viacero ciest a chodníkov

Veľký Meder 7. augusta (TASR) - Počas jesene opravia vo Veľkom Mederi v okrese Dunajská Streda viacero miestnych komunikácií. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv, ktorú mesto uzatvorilo so zhotoviteľom, spoločnosťou Ekom plus.



Opravy ciest sa týkajú ulíc Kúpeľná, Rybárska a Ľ. Kossútha. Cesty spolu s chodníkmi majú byť opravené na Štadiónovej ulici a na Námestí B. Bartóka.



Práce by sa mali začať približne v polovici septembra na Štadiónovej ulici. Trvať by mali do polovice novembra, keď má byť položený nový asfalt na Námestí B. Bartóka. Celková hodnota zákazky je 362.576,30 eura. Financovaná je z rozpočtu mesta. Víťazná ponuka vzišla z verejnej súťaže, do ktorej sa zapojilo osem uchádzačov.