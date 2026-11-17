< sekcia Regióny
Počas jesenného sčítania kamzíkov zaznamenali 872 jedincov
Spoločný slovensko-poľský jesenný monitoring kamzíkov sa uskutočnil v októbri v dvoch etapách.
Autor TASR
Vysoké Tatry 17. novembra (TASR) - Tohtoročné jesenné sčítanie kamzíka vrchovského tatranského prinieslo podľa Správy Tatranského národného parku (TANAP) povzbudivé výsledky. Na slovenskej a poľskej strane Tatier zaznamenali spolu 872 jedincov vrátane 80 tohtoročných mláďat. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Jarka Hlaváčová s tým, že ide o nárast na úrovni niečo viac ako osem percent.
Spoločný slovensko-poľský jesenný monitoring kamzíkov sa uskutočnil v októbri v dvoch etapách. „Najskôr vo Vysokých a Západných Tatrách, následne v Belianskych Tatrách. Sčítanie prebiehalo súbežne na slovenskej aj poľskej strane Tatier, čo umožňuje získať čo najpresnejšie údaje a minimalizovať riziko duplicitného započítania jedincov,“ uviedla hovorkyňa.
Odborníci zaznamenali 603 kamzíkov na slovenskej a 269 na poľskej strane Tatier. Tým sa nepotvrdilo pokračovanie poklesu z predchádzajúcich rokov, keď ich vlani bolo 805 a v rekordnom roku 2018 až 1431. „Pozitívnym zistením je aj vývoj počtu tohoročných mláďat. Kým v roku 2024 ich bolo 67 a vlani 69, tento rok ich bolo 80. Ich podiel na celkovom počte zaznamenaných kamzíkov tak vzrástol zo 7,1 na 9,2 percenta,“ dodáva Hlaváčová a pripomína možnú mieru nepresnosti v súvislosti s náročným terénnym sčítaním.
„Čísla potešili, najmä prítomnosť mláďat, ktoré od jari čelili prirodzenému tlaku predátorov. Priamo počas spočítania bol nájdený kadáver kamzíčaťa, ktoré si ako korisť strážil párik rysov. Na hrebeni Belianskych Tatier boli po čerstvom snežení zaznamenané početné stopy vlkov. V Západných Tatrách nalietavali krkavce na kamzíky a snažili sa ich vyplašiť. Vedia, že aj kamzík sa môže pošmyknúť a hostina by bola istá. Aj takéto pozorovania nám pripomínajú, aký náročný je život kamzíkov v ich prirodzenom prostredí. A to sme ešte nespomenuli extrémne poveternostné podmienky, ktorým musia počas roka čeliť,“ vysvetľuje zoológ Správy TANAP-u Jozef Hybler.
Ochranári pripomínajú, že kľúčom k ochrane kamzíkov je zachovanie ich prirodzeného prostredia. Prispieť k tomu môže každý návštevník rešpektovaním návštevného poriadku TANAP-u a sezónnej uzávery turistických trás, čím sa obmedzuje rušenie zveri.
„Správa TANAP-u sa aktívne zapája do programu Interreg Poľsko - Slovensko prostredníctvom projektu Chránime spoločné endemity. Jedným z jeho hlavných cieľov je rozšíriť vedecké poznatky o populáciách kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského s využitím moderných výskumných metód,“ dodáva Hlaváčová. Výsledky výskumu pomôžu lepšie pochopiť príčiny kolísania početnosti oboch druhov a navrhnúť účinné opatrenia na ich ochranu vrátane prípravy spoločného cezhraničného programu starostlivosti.
Spoločný slovensko-poľský jesenný monitoring kamzíkov sa uskutočnil v októbri v dvoch etapách. „Najskôr vo Vysokých a Západných Tatrách, následne v Belianskych Tatrách. Sčítanie prebiehalo súbežne na slovenskej aj poľskej strane Tatier, čo umožňuje získať čo najpresnejšie údaje a minimalizovať riziko duplicitného započítania jedincov,“ uviedla hovorkyňa.
Odborníci zaznamenali 603 kamzíkov na slovenskej a 269 na poľskej strane Tatier. Tým sa nepotvrdilo pokračovanie poklesu z predchádzajúcich rokov, keď ich vlani bolo 805 a v rekordnom roku 2018 až 1431. „Pozitívnym zistením je aj vývoj počtu tohoročných mláďat. Kým v roku 2024 ich bolo 67 a vlani 69, tento rok ich bolo 80. Ich podiel na celkovom počte zaznamenaných kamzíkov tak vzrástol zo 7,1 na 9,2 percenta,“ dodáva Hlaváčová a pripomína možnú mieru nepresnosti v súvislosti s náročným terénnym sčítaním.
„Čísla potešili, najmä prítomnosť mláďat, ktoré od jari čelili prirodzenému tlaku predátorov. Priamo počas spočítania bol nájdený kadáver kamzíčaťa, ktoré si ako korisť strážil párik rysov. Na hrebeni Belianskych Tatier boli po čerstvom snežení zaznamenané početné stopy vlkov. V Západných Tatrách nalietavali krkavce na kamzíky a snažili sa ich vyplašiť. Vedia, že aj kamzík sa môže pošmyknúť a hostina by bola istá. Aj takéto pozorovania nám pripomínajú, aký náročný je život kamzíkov v ich prirodzenom prostredí. A to sme ešte nespomenuli extrémne poveternostné podmienky, ktorým musia počas roka čeliť,“ vysvetľuje zoológ Správy TANAP-u Jozef Hybler.
Ochranári pripomínajú, že kľúčom k ochrane kamzíkov je zachovanie ich prirodzeného prostredia. Prispieť k tomu môže každý návštevník rešpektovaním návštevného poriadku TANAP-u a sezónnej uzávery turistických trás, čím sa obmedzuje rušenie zveri.
„Správa TANAP-u sa aktívne zapája do programu Interreg Poľsko - Slovensko prostredníctvom projektu Chránime spoločné endemity. Jedným z jeho hlavných cieľov je rozšíriť vedecké poznatky o populáciách kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského tatranského s využitím moderných výskumných metód,“ dodáva Hlaváčová. Výsledky výskumu pomôžu lepšie pochopiť príčiny kolísania početnosti oboch druhov a navrhnúť účinné opatrenia na ich ochranu vrátane prípravy spoločného cezhraničného programu starostlivosti.