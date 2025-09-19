< sekcia Regióny
Počas jesennej údržby uzatvoria úsek D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým
Úsek vrátane tunelov bude úplne uzavretý.
Autor TASR
Svrčinovec 19. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) od piatka od 20.00 h do nedele (21. 9.) vykoná jesennú nepretržitú 48-hodinovú údržbu tunelov Svrčinovec a Poľana na diaľnici D3. Úsek diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým vrátane tunelov bude úplne uzavretý. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
Trasa bude vedená po obchádzkových trasách. „V smere od Čadce do Poľska sa doprava presmeruje na cestu I/11 smer Český Těšín cez obec Svrčinovec - Zátky. Z diaľnice D3 sa bude pokračovať po ceste I/11. V opačnom smere, z Poľska do Svrčinovca, povedie trasa po ceste I/12,“ spresnili z NDS.
Cieľom údržby je zabezpečiť spoľahlivý a bezpečný stav technológií aj stavebných objektov. Počas údržbových prác sa bude čistiť tunelové ostenie, chodníky, vozovka, kanalizácia. Zrealizujú sa odborné prehliadky technologického vybavenia. Súčasťou bude aj kontrola informačných systémov.
„Aj počas jesennej údržby pokračujeme v systematickej starostlivosti o tunely a technologickú infraštruktúru na celom území Slovenska. Dôležité je, aby boli zariadenia vždy plne funkčné a bezpečné,“ dodal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
