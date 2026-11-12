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Počas jesennej výsadby má v Bratislave pribudnúť viac ako 300 drevín
Obdobie jesene je ideálne na sadenie stromov a krov.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Bratislavská Petržalka začína s jesennou výsadbou drevín. Počas najbližších týždňov by ich malo na uliciach, vo vnútroblokoch a školských areáloch pribudnúť viac ako 300. Projekt jesennej výsadby vyjde na takmer 130.000 eur. Samospráva zároveň kladie dôraz aj na povýsadbovú starostlivosť. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.
„Pri výbere nových drevín kladieme veľký dôraz na ich odolnosť voči mestskému prostrediu a meniacim sa klimatickým podmienkam. Každú lokalitu dôsledne konzultujeme tak, aby sme nielen nahradili staré výruby, ale aj zmysluplne oživili naše vnútrobloky a školské dvory,“ skonštatoval vedúci referátu životného prostredia Adrián Ševeček.
Vysadených by malo byť 171 nových vzrastlých stromov, 146 krov a viac ako 95 štvorcových metrov súvislých krovitých porastov naprieč 47 presne špecifikovanými lokalitami. Výsadba sa dotkne desiatich školských zariadení, napríklad Základnej školy (ZŠ) Nobelovo námestie, ZŠ Gessayova, ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova či vybraných materských škôl. Ďalšie dreviny doplnia verejnú zeleň v 37 rôznych lokalitách Dvorov, Lúk a Hájov. Nové dreviny pribudnú na uliciach Pečnianska, Gercenova, Znievska, Polereckého, Bradáčova, Romanova či Námestie Hraničiarov.
Pri výsadbe využíva mestská časť pestrú druhovú skladbu listnatých a ihličnatých stromov aj krov. Medzi stromami dominujú rôzne kultivary javorov, líp, okrasných hrušiek, jaseňov, platanov a dubov. Sortiment dopĺňajú aj solitérne dreviny ako ambrovník, brestovec, sakura či sofora japonská. Kríková výsadba na Vígľašskej ulici má priniesť ucelený živý plot zo 146 kusov vtáčieho zobu. Školské areály na Fedinovej, Bohrovej či Pečnianskej ulici oživia kry vavrínovca, muchovníka a arónie.
Mestská časť ubezpečuje, že len výsadbou sa starostlivosť o dreviny nekončí. Dôležitá je podľa nej najmä pri novovysadených stromoch a kroch ich pravidelná zálievka a po zakorenení ich dôsledná údržba. Realizuje ju primárne vo vlastnej réžii.
Obdobie jesene je ideálne na sadenie stromov a krov. Počas chladnejších a vlhkejších mesiacov majú dreviny dostatok vlahy a optimálne podmienky na to, aby stihli pred príchodom mrazov zakoreniť a pripraviť sa na jarný rast.
„Pri výbere nových drevín kladieme veľký dôraz na ich odolnosť voči mestskému prostrediu a meniacim sa klimatickým podmienkam. Každú lokalitu dôsledne konzultujeme tak, aby sme nielen nahradili staré výruby, ale aj zmysluplne oživili naše vnútrobloky a školské dvory,“ skonštatoval vedúci referátu životného prostredia Adrián Ševeček.
Vysadených by malo byť 171 nových vzrastlých stromov, 146 krov a viac ako 95 štvorcových metrov súvislých krovitých porastov naprieč 47 presne špecifikovanými lokalitami. Výsadba sa dotkne desiatich školských zariadení, napríklad Základnej školy (ZŠ) Nobelovo námestie, ZŠ Gessayova, ZŠ Holíčska, ZŠ Tupolevova či vybraných materských škôl. Ďalšie dreviny doplnia verejnú zeleň v 37 rôznych lokalitách Dvorov, Lúk a Hájov. Nové dreviny pribudnú na uliciach Pečnianska, Gercenova, Znievska, Polereckého, Bradáčova, Romanova či Námestie Hraničiarov.
Pri výsadbe využíva mestská časť pestrú druhovú skladbu listnatých a ihličnatých stromov aj krov. Medzi stromami dominujú rôzne kultivary javorov, líp, okrasných hrušiek, jaseňov, platanov a dubov. Sortiment dopĺňajú aj solitérne dreviny ako ambrovník, brestovec, sakura či sofora japonská. Kríková výsadba na Vígľašskej ulici má priniesť ucelený živý plot zo 146 kusov vtáčieho zobu. Školské areály na Fedinovej, Bohrovej či Pečnianskej ulici oživia kry vavrínovca, muchovníka a arónie.
Mestská časť ubezpečuje, že len výsadbou sa starostlivosť o dreviny nekončí. Dôležitá je podľa nej najmä pri novovysadených stromoch a kroch ich pravidelná zálievka a po zakorenení ich dôsledná údržba. Realizuje ju primárne vo vlastnej réžii.
Obdobie jesene je ideálne na sadenie stromov a krov. Počas chladnejších a vlhkejších mesiacov majú dreviny dostatok vlahy a optimálne podmienky na to, aby stihli pred príchodom mrazov zakoreniť a pripraviť sa na jarný rast.