Počas jesennej výsadby pribudne v Košiciach 310 stromov

Košice 20. novembra (TASR) - Do príchodu prvých trvalejších mrazov vysadia v siedmich košických mestských častiach celkovo 310 stromov a takmer 4800 kríkov. Informovala o tom riaditeľka Správy mestskej zelene Marta Popríková s tým, že nové dreviny doplnia jarnú výsadbu.



Počas teplejších dní na začiatku jesene sa tradične vysádzajú ihličnany, ktoré tvoria približne desať percent výsadby a sú dôležité pre zachovanie biodiverzity. S prípravou listnatých drevín sa začína v teplých nížinných oblastiach trochu neskôr po opadnutí väčšiny listov. "Začiatok expedície stromov na výsadbu z našej okrasnej škôlky v Bernátovciach pribrzdilo netradične teplé počasie v októbri, čo predĺžilo vegetačné obdobie väčšiny druhov. Preto sa výsadba listnatých drevín naplno rozbehla až koncom októbra," vysvetlil vedúci škôlky.



Takmer tretina novovysadených stromov pribudne v mestskej časti Košice – Sever, kde pokračujú v revitalizácii stromoradia na Watsonovej ulici. Rovných 70 kusov vysadia na Terase, kde dokončia revitalizáciu stromovej aleje na Hronskej ulici. Najčastejšie zastúpeným druhom je lipa malolistá. "Vysádzame prevažne domáce autochtónne druhy, ako javory, lipy, jasene, duby a hraby. Medzi ozdobnými drevinami tradične počtom kraľuje japonská čerešňa, vysádzame aj ozdobné jablone a slivky," vymenovala Popríková.



Dodala, že každý vysadený strom sa musí najprv zakresliť, pričom celý proces projektovania začína kompletným zmapovaním podzemných sietí. Vyhotovujú sa aj výkresy simulujúce pohyb tieňa stromu a berie sa ohľad na umiestenie verejného osvetlenia či rozhľad v križovatkách. Zámer posúdi hlavný architekt, prípadne dopravný inšpektorát, až následne je možné posunúť výsadbu do harmonogramu.



"Pre stromy je presádzanie stresom, na zvýšenie pravdepodobnosti ich ujatia dodržiavame odporúčanú technológiu. V škôlke v Bernátovciach máme celý proces pod kontrolou, navyše sú to stromy dopestované u nás, aklimatizované na podnebie Košíc," objasnila Popríková. Mestské prostredie je podľa nej pre stromy ďalším stresujúcim faktorom, preto sa aktívne snažia pomáhať im zregenerovať koreňový systém a adaptovať sa na podmienky. Pri výsadbe preto využívajú mykorízne huby a po nej dreviny výdatne zalievajú a umiestňujú k nim zavlažovacie vaky. "Obzvlášť dôležité je to v tomto roku po rekordnom suchu. Po výsadbe sa stromy kotvia a následne na nich arboristi realizujú komparatívne orezy," doplnila Popríková s tým, že celý proces je základom na zaistenie dobrého štartu do života stromu.