Počas júna sa možno zapojiť do kvapky krvi pre choré deti v DFN Košice

Košice 6. júna (TASR) - Aj počas tohtoročného júna prebieha kampaň Kvapka krvi pre detskú onkológiu a všetky choré deti v Detskej fakultnej nemocnici (DFN) Košice. Jej cieľom je pripraviť zásoby na zvládnutie letného obdobia, keďže darcov je pre dovolenkové obdobie menej a potreba krvi pre nárast dopravných nehôd a rôznych úrazov stúpa. Informovali o tom organizátori kampane na štvrtkovej tlačovej konferencii.



Kampaň trvá do konca mesiaca vo všetkých odberných centrách Národnej transfúznej služby (NTS) na východnom Slovensku. V rámci nej môžu darcovia poskytnúť najcennejšiu tekutinu pre deti liečené v DFN počas pracovných dní v odberných centrách NTS v Košiciach, Prešove alebo Poprade, prípadne v rámci mobilných odberov.



Ide o 17. ročník tejto kampane. Vlani v rámci nej darovalo krv takmer 2000 ľudí, z toho okolo 200 prvodarcov. NTS tak mohla pripraviť celkovo 6000 transfúznych liekov. "Táto akcia sa každoročne uskutočňuje s vynikajúcim výsledkom. Je obrovským a nenahraditeľným prínosom pre zdravie človeka," pripomenul riaditeľ DFN Andrej Koman s tým, že zatiaľ neexistuje alternatíva, ako nahradiť krv.



"Každá kvapka nám ozaj pomáha a za každú sme vďační, pretože darca krvi k nám prísť nemusí, môže si urobiť iný program. Pacienti si iný program väčšinou urobiť nemôžu," doplnila vedúca lekárka NTS Košice Jitka Mačalová.



Podľa primárky Oddelenia detskej onkológie a hematológie (ODOH) v DFN Viktórie Haluškovej počet detských onkologických pacientov narastá. O to viac krvi potrebujú. "Je to pre nás neoceniteľná pomoc, pretože krvné preparáty sú takmer dennou súčasťou liečby onkologického pacienta, ktoré zachraňujú život. Za rok sme podali 513 transfúzií," spresnila.



Medzi štvrtkovými darcami bol aj Ladislav Fekete, ktorý krv daroval po stýkrát, či 19-ročná Magdaléna. "Je to šľachetné. Pocity sú úžasné, lebo ide o dobrú vec. Je to to najmenej, čo môžete urobiť pre tých, ktorí krv potrebujú. Kedysi som sa veľmi bála ihiel, ale tých 15 minút zo života nie je nič. Netreba sa báť, stojí to za to," povedala pre TASR.



Kampaň organizuje ODOH DFN a NTS - odberné miesto Košice. Spustili ju symbolicky ešte 1. júna počas Medzinárodného dňa detí.



Darcom krvi sa môže stať každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kilogramov a spĺňa základné zdravotné požiadavky. Krv môžu za určitých podmienok darovať aj alergici, diabetici, ľudia s vysokým krvným tlakom či celiatici. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.ntssr.sk.