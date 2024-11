Počas Karolovského výstupu otvorili nad Tuhárom lokalitu pre oddych

Tuhár 9. novembra (TASR) - Nad obcou Tuhár v Lučeneckom okrese otvorili v sobotu turistickú lokalitu s názvom Kamenné tváre pod Čertovou skalou. Jej súčasťou sú vzdelávací panel, reťazový chodník i vyhliadka na okolité lesy. TASR o tom informoval starosta obce Peter Čeman s tým, že podujatie bolo pri príležitosti 31. Karolovského výstupu na vrch Bralo a Bralce.



Dodal, že záujemcovia sa na miesto dostanú nenáročným turistickým náučným chodníkom z Tuhára. Jeho dĺžka je 3,5 kilometra s prevýšením 410 metrov, má sedem stanovíšť a jednu turistickú útulňu na letné noci. Súčasťou chodníka sú aj ochranné reťaze, ktoré sú v približne 80-metrovom úseku. "Doteraz tam boli iba kamenné chodníky, po ktorých bolo nebezpečné chodiť. Upravili sme to tak, aby sa aj deti i dôchodcovia cítili bezpečnejšie," spomenul.



Chodník je súbežný so zelenou turistickou značkou a je celoročný. Končí sa na kamennom útese Bralo nad jaskyňou, kde je aj drevený prístrešok s lavičkami a stolom. Okrem oddychu však plní aj vzdelávaciu funkciu, nachádzajú sa v ňom tabule s informáciami o slnku i hviezdach.



V blízkosti je aj vyhliadka na Čertovej skale, ktorá je vo výške približne 800 metrov na morom. Pod ňou je previs, a to približne 40 až 50 metrov," objasnil Čeman. Z nej môžu turisti podľa neho vidieť Poľanu, časť hrebeňa Nízkych Tatier a počas dobrej viditeľnosti aj Vysoké Tatry. Do budúcna by mala na strmom útese pribudnúť aj ferrata, po ktorej by sa turisti dostali na vyhliadku.



Súčasťou náučného chodníka je aj jaskyňa. Starosta však podotkol, že sa do nej málokto dostane. "Nie je prístupná verejnosti a ani neodporúčame do nej vojsť na vlastné riziko," zdôraznil.



Projekt nad Tuhárom v hodnote 7300 eur podporila Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie, plus to bolo aj financovanie obce vo výške 2200 eur. Starosta uviedol, že práce robili s pomocou zamestnancov obce, dobrovoľníkov i turistov.



Bralce sú vo výške 817 metrov nad morom a na tomto mieste bolo v sobotu stretnutie turistov z Tuhára, Detvy i zo širokého okolia. Na mieste je drevený dvojkríž i ohnisko. Po príhovore a občerstvení sa účastníci presunuli do Kultúrneho domu v Tuhári, kde pre nich pripravili guláš, kapustnicu a hudobný program.