Počas Kráľovského leta si možno prísť v Brezne zakorčuľovať do parku

Brezno 4. júla (TASR) - Mobilné ľadové klzisko či kráľovské hradby v podobe interaktívneho detského ihriska s lezeckou stenou, pieskoviskom, šmýkačkou a Drakovláčik sú novými atrakciami Kráľovského leta v meste Brezno. Jeho dejiskom je mestský park, kde počas prázdninových mesiacov vystúpia zvučné mená hudobnej scény i domáci interpreti. Súčasťou letných večerov sú aj komentované prehliadky mesta i divadelné predstavenia pre najmenších. TASR o tom informovala Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie.



„Ľadové klzisko je priamo v parku a má rozmery 15 krát 15 metrov. Jeho súčasťou je aj požičovňa korčúľ. Otvorené je denne v čase od 15.00 do 20.00 h, počas piatkov a sobôt v mesiacoch júl a august až do 21.00 h,“ uviedla výkonná riaditeľka OOCR Región Horehronie Petra Ridzoňová Hlásniková.



Komentované prehliadky mestom už tradične vo vybraných termínoch a pod rúškom tmy organizuje infocentrum v mestskej zvonici. Zážitkový program je pripravený pre všetky vekové kategórie.



Mestský turistický vláčik Drakovláčik prevezie turistov toto leto nielen za dominantami Brezna, mestskou vežou alebo do oddychovej zóny Banisko so zvernicou zvierat a arborétom, ale aj za krásami Horehronia naprieč Bystrianskou dolinou, Balockými vrchmi či Dolným Horehroním.



„Projekt Kráľovského leta v Brezne je zameraný primárne na leto v mestskom parku, keďže jeho atmosféra je počas tohto obdobia jedinečná a veľmi príjemná vďaka vzácnym košatým stromom. Romantická svetelná výzdoba dodáva tejto lokalite ozajstný dovolenkový punc,“ dodala Ridzoňová Hlásniková.



Záver leta bude patriť Bomburovým slávnostiam a septembrovému trojdňovému podujatiu Slovak cars festival 2025.