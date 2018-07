Počas leta bude ulicami Bratislavy premávať hudobná električka

Premávať bude električka zadarmo, každú sobotu od 7. júla do 25. augusta.

Bratislava 5. júla (TASR) - Bratislavské ulice aj počas tohto leta spestrí hudobná električka. Premávať bude zadarmo, každú sobotu od 7. júla do 25. augusta. Pre cestujúcich ju vypraví Dopravný podnik Bratislava (DPB) v spolupráci s magistrátom hlavného mesta.



Po hlavnom meste bude jazdiť historická električková súprava BMEŽ 31 z roku 1938 s vlečným vozňom SGP 135 z roku 1954. "V priebehu jazdy sa cestujúci započúvajú do reprodukovanej alebo živej hudobnej produkcie a naplno si tak môžu vychutnať jazdy centrom mesta," informuje DPB. Trasa hudobnej električky povedie cez Jesenského – Námestie SNP – Obchodnú – Radlinského - Vazovovu – Krížnu – Špitálsku – Námestie SNP – Kapucínsku – tunel – nábrežie – Jesenského a zastaví na všetkých zastávkach po uvedenej trase.



V dňoch 7.7., 14.7., 21.7., 28.7., 4.8., 11.8., 18.8. a 25.8. bude hudobná električka odchádzať zo zastávky SND (Jesenského) od 16.30 do 20.30 každú hodinu. Okružná jazda potrvá približne 40 minút. Na živú hudbu v tejto električke sa môžu cestujúci tešiť od 18.30 do 19.30 h v dňoch 14.7., 21.7., 4.8., 11.8. a 25.8. Cestu spríjemnia saxofonista Marián Mráz, kapela Kuštárovci či hudobné zoskupenie Mix-kvartet.