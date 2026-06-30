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Počas leta ide na linke 280 do Plaveckého Podhradia cyklobus
Na linke jazdí autobus s cyklovozíkom s kapacitou 40 bicyklov. Pri cestovaní linkou platí tarifa IDS BK.
Autor TASR
Bratislava 30. júna (TASR) - Počas letnej sezóny môžu cestujúci využiť nový cyklobus na linke 280, ktorá spája Bratislavu s Plaveckým Podhradím. Premáva počas víkendov do 27. septembra. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).
„Tri páry spojov v pravidelnom štvorhodinovom intervale ponúkajú pohodlné spojenie do obľúbených turistických a cyklistických lokalít na Záhorí,“ priblížila Vozárová.
Na linke jazdí autobus s cyklovozíkom s kapacitou 40 bicyklov. Pri cestovaní linkou platí tarifa IDS BK. Spoje sú dostupné všetkým cestujúcim, teda aj tým, ktorí necestujú s bicyklom.
Možnosti cestovania s bicyklom ponúka aj cezhraničná linka 901 medzi Bratislavou a Hainburgom. Na všetkých spojoch sú počas cyklosezóny k dispozícii nové externé cyklonosiče pre päť bicyklov, ktoré rozširujú celoročnú možnosť prepravy dvoch bicyklov v interiéri autobusov. Vďaka medzinárodnému projektu je preprava bicyklov bezplatná, cestujúcemu stačí zakúpiť si integrovaný lístok.
Nakladanie a vykladanie bicyklov z externých nosičov je možné na zastávkach Bratislava, Most SNP a Hainburg/Donau, Pfaffenberweg. Táto možnosť je cestujúcim k dispozícii do 25. októbra.
Dostať sa do známych turistických lokalít v Bratislave umožňuje #sMHDpozelenej. Linka 43 premáva medzi Patrónkou a Lesoparkom cez Partizánsku lúku a Železnú studničku. Linka 144 spája Kolibu a Kamzík. Linka 154 spája Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku linky 3.
„Tri páry spojov v pravidelnom štvorhodinovom intervale ponúkajú pohodlné spojenie do obľúbených turistických a cyklistických lokalít na Záhorí,“ priblížila Vozárová.
Na linke jazdí autobus s cyklovozíkom s kapacitou 40 bicyklov. Pri cestovaní linkou platí tarifa IDS BK. Spoje sú dostupné všetkým cestujúcim, teda aj tým, ktorí necestujú s bicyklom.
Možnosti cestovania s bicyklom ponúka aj cezhraničná linka 901 medzi Bratislavou a Hainburgom. Na všetkých spojoch sú počas cyklosezóny k dispozícii nové externé cyklonosiče pre päť bicyklov, ktoré rozširujú celoročnú možnosť prepravy dvoch bicyklov v interiéri autobusov. Vďaka medzinárodnému projektu je preprava bicyklov bezplatná, cestujúcemu stačí zakúpiť si integrovaný lístok.
Nakladanie a vykladanie bicyklov z externých nosičov je možné na zastávkach Bratislava, Most SNP a Hainburg/Donau, Pfaffenberweg. Táto možnosť je cestujúcim k dispozícii do 25. októbra.
Dostať sa do známych turistických lokalít v Bratislave umožňuje #sMHDpozelenej. Linka 43 premáva medzi Patrónkou a Lesoparkom cez Partizánsku lúku a Železnú studničku. Linka 144 spája Kolibu a Kamzík. Linka 154 spája Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku linky 3.