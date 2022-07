Počas leta je v Banskej Bystrici najväčší záujem o Múzeum SNP

Banská Bystrica 21. júla (TASR) – V tohtoročnej letnej turistickej sezóne v Banskej Bystrici eviduje samospráva najväčší záujem o Múzeum SNP. V okolí mesta sú to Špania Dolina a drevený artikulárny kostol v Hronseku. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



"Letná turistická sezóna v Banskej Bystri sa začala začiatkom mája, keď sme postrehli zvýšený počet turistov v našom meste. Opäť evidujeme návštevnosť aj zahraničných turistov z Nemecka, Dánska, Francúzska či Španielska," spomenula. Poznamenala, že keďže je prvý mesiac letných prázdnin, zatiaľ nevedia zhodnotiť, či bude návštevnosť mesta väčšia ako pred pandémiou nového koronavírusu. "Štatistiku prenocovaných zatiaľ nemáme, k dispozícii bude až po skončení leta," podotkla.



Pripomenula, že vlani v mesiacoch jún, júl a august bolo v Banskej Bystrici ubytovaných 32.875 ľudí. Informačné centrum v meste malo minulý rok v období od januára do decembra spolu 10.011 klientov. Z toho 9189 bolo domácich a 822 zahraničných. V tomto istom období navštívilo Hodinovú vežu celkovo 10.650 ľudí, 9417 bolo domácich a 1233 zahraničných turistov.