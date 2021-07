Počas leta opravia Potočnú a časť Urbánkovej ulice v Košiciach

Košice 12. júla (TASR) - Motoristi prechádzajúci cez Potočnú a časť Urbánkovej ulice neďaleko štadióna Lokomotívy v košickom Čermeli sa od utorka (13. 7.) musia pripraviť na menšie dopravné obmedzenia. Do konca letných prázdnin tam bude prebiehať rekonštrukcia vozovky, ale aj obrubníkov a priľahlých chodníkov. Informoval o tom v pondelok košický magistrát.



Vo verejnej súťaži na súvislú opravu týchto miestnych komunikácií uspela spoločnosť Eurovia SK s ponukou za 178.462 eur. Nový asfalt na cestách a chodníkoch pribudne na Potočnej ulici medzi križovatkami s Havlíčkovou a Urbánkovou ulicou s pokračovaním po Urbánkovej až po križovatku s ulicou Vonkajší Červený breh.



Celkovo zrekonštruujú 650-metrový úsek a položia takmer 7100 štvorcových metrov asfaltu. „Premávka bude regulovaná dočasným dopravným znamením, keď vždy bude zabezpečená prejazdnosť po jednej strane cesty,“ doplnil magistrát.



Novej podoby sa dočká aj vyznačený cyklochodník, ktorý prechádza oboma ulicami. Po ukončení súvislej opravy budú môcť cyklisti alebo korčuliari jazdiť po farebne odlíšenom červenom asfalte. Novým prvkom by sa mala zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky v tejto lokalite.



V metropole východu v súčasnosti prebieha aj súvislá oprava cesty na Ulici Jána Pavla II. na Sídlisku KVP a stavia sa aj prepojovacia cesta medzi Perešom a Lorinčíkom. Zároveň sa rekonštruuje časť Hviezdoslavovej ulice pri soche na Námestí Maratónu mieru a časť Americkej triedy od nadchodu za budovu Slovenskej pošty. „Okrem toho sa rekonštruujú mosty cez Hornád a Mlynský náhon na Hlinkovej ulici, respektíve na Triede L. Svobodu, ktoré by mali byť dokončené v priebehu jesene. Ešte do konca prázdnin sa začne s opravami cesty na Továrenskej a Táborskej ulici,“ informovalo mesto.