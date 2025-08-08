Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas leta prebiehajú v žiarskom parku viaceré práce

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Cieľom takéhoto odborného ošetrenia bolo zlepšiť stabilitu stromov a prevádzkovú bezpečnosť a to najmä v okolí detského ihriska.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 8. augusta (TASR) - V žiarskom Parku Štefana Moysesa prebiehajú v týchto týždňoch viaceré práce na jeho revitalizácii. Okrem arboristického ošetrenia tunajších stromov v parku vymieňajú mobiliár a rekonštruujú aj altánok pri rybníku.

„Počas júla ošetrovali naše stromy a dreviny skúsení arboristi. Na všetkých drevinách bol aplikovaný cielený zdravotný rez, bezpečnostný rez a redukcia korún, čo má pozitívny vplyv na zdravotný stav a statické pomery drevín,“ priblížila hovorkyňa mesta Lucia Šovčíková.

Ako dodala, cieľom takéhoto odborného ošetrenia bolo zlepšiť stabilitu stromov a prevádzkovú bezpečnosť a to najmä v okolí detského ihriska. Revitalizáciou tiež prechádza tunajší „živý kútik“, ktorý je domovom viacerých druhov zvierat.

Viacero vylepšení má podľa jej slov prispieť k zvýšeniu kvality prostredia, ale aj pohodlia návštevníkov. „V rámci týchto úprav dochádza v týchto dňoch k výmene mobiliáru, pričom budú osadené nové lavičky a odpadkové koše,“ poznamenala s tým, že tie pôvodné nájdu ešte využitie na verejných priestranstvách v meste.

Obnovou aktuálne prechádza aj altánok pri rybníku, ktorý bol v schátranom stave a pre verejnosť z bezpečnostných dôvodov uzavretý. V altánku obnovili podlahu, vymenili zábradlie, osadili novú prístupovú lavičku a vymieňajú tiež jeho krytinu. „Chceme docieliť to, aby si altánok zachoval svoj pôvodný ráz," podotkla Šovčíková a dodala, že na historických fotografiách je vyobrazený s červenou strechou a bielym lemovaním.
