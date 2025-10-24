< sekcia Regióny
Počas leta prišlo k lezeckej stene v Utekáči najviac ľudí v auguste
Komín pochádza z roku 1787 a je jedným z posledných pozostatkov bývalých sklární, ktoré v tejto obci v minulosti fungovali.
Utekáč 24. októbra (TASR) - Lezeckú stenu na obnovenom historickom komíne v bývalej sklárni v Utekáči v Poltárskom okrese navštívilo od jej otvorenia približne tritisíc ľudí, z nich však liezlo približne päť percent. Zhodnotil to starosta Miroslav Barutiak.
Dodal, že prvá letná sezóna bola úspešná. Mali i dni, keď bolo pri lezeckej stene aj 70 ľudí. Nie všetci však chceli liezť, preto je podľa neho ťažké povedať, koľko aktívnych lezcov prišlo denne. Spomenul, že z pohľadu návštevnosti bol najsilnejším letným mesiacom august.
Pre ďalšiu podporu cestovného ruchu pripravujú elektronickú tabuľu, kde si záujemcovia pozrú aj fotky z histórie. „Či už je to historický komín i kaplnka svätého Antona, kde sú pochovaní aj zakladatelia sklární,“ zhrnul. V súčasnosti robia pre lezeckú stenu internetovú stránku. Cieľom je, aby bola prístupnejšia aj pre zahraničných turistov.
Starosta povedal, že pri komíne organizujú aj kultúrne akcie, bolo to napríklad počas Dňa obce Utekáč. Poznamenal, že 7. decembra pri ňom pripravujú akciu podobnú rozprávkovému lesu pre deti.
Komín pochádza z roku 1787 a je jedným z posledných pozostatkov bývalých sklární, ktoré v tejto obci v minulosti fungovali. Po rekonštrukcii ho uviedli do užívania športovcom aj verejnosti vlani v decembri. Starosta podotkol, že lezecká stena je najvyššou umelou stenou na Slovensku. Použitá je francúzska stupnica obtiažnosti, svoj priestor na lezenie si nájdu deti aj dospelí. Na komín vedú dve cesty, čierna a červená. Úchytky na lezenie zapustili medzi tehly do telesa. Nová atrakcia bude podľa neho lákať do Utekáča obyvateľov z okresu i nadšencov lezenia z celého Slovenska.
Na vybudovanie lezeckej steny žiadal Utekáč príspevok od Miestnej akčnej skupiny Malohont necelých 100.000 eur. Obec doplácala 6000 eur a urobila aj úpravu terénu.
V sklárňach v Utekáči pracovalo v minulosti približne 800 ľudí. V roku 1998 sa však definitívne skončila výroba a o prácu prišlo posledných 240 zamestnancov.
