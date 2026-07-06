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Počas leta sú v Ekoparku Holá Hora v Prešove pripravené rozprávky

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Medňanský

Počas priaznivého počasia bude pre deti v Ekoparku pripravený aj skákací hrad, a to každú nedeľu až do konca septembra od 13.00 do 17.00 h.

Autor TASR
Prešov 6. júla (TASR) - Ekopark Holá Hora v Prešove je počas leta dejiskom rozprávkových predstavení pre deti. Návštevníci sa môžu tešiť na rozprávky ako Princezná na hrášku, Včielka Elka, Polepetko a ďalšie príbehy v podaní Divadla Etudy. TASR o tom informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová.

Počas priaznivého počasia bude pre deti v Ekoparku pripravený aj skákací hrad, a to každú nedeľu až do konca septembra od 13.00 do 17.00 h.

Ekopark sa nachádza na Botanickej ulici v Prešove. Deti v ňom môžu vidieť rôzne zvieratá, napríklad kone, kozy, zajace či vtáky. Súčasťou areálu je aj detské ihrisko a veľká trávnatá plocha. Správcom Ekoparku je spoločnosť Technické služby mesta Prešov.

V letnej sezóne, ktorá trvá od 16. apríla do 15. októbra, je Ekopark otvorený v pondelok od 14.00 do 20.00 h, od utorka do piatka od 9.00 do 20.00 h a počas víkendov od 10.00 do 20.00 h.
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