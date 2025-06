Počas letnej sezóny budú v okolí B. Štiavnice premávať posilnené spoje

Banská Štiavnica 28. júna (TASR) - V Banskej Štiavnici a jej okolí budú počas letnej sezóny premávať posilnené autobusové spojenia. Jazdiť budú počas víkendov a sviatkov a zjednodušia dopravu k najväčším turistickým atrakciám počas celého leta. TASR o tom informovala Lenka Štepáneková, vedúca útvaru marketingu a komunikácie spoločnosti Organizátor Integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja (IDS BBSK).



Podľa predsedu predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslava Vavruša začnú spoje premávať počas víkendov a sviatkov od soboty a k dispozícii budú do 31. augusta. Dodal tiež, že viaceré spoje budú pritom zachádzať na železničnú stanicu v Banskej Štiavnici ako prípoje k vlakom do a zo Zvolena. Do Banskej Štiavnice premáva počas leta sedem párov osobných vlakov denne, pričom v Hronskej Dúbrave je možnosť prestupu na smer Horná Štubňa aj Levice.



Počas víkendov bude zo železničnej stanice v Banskej Štiavnici v smere na tajch Počúvadlo cez historické centrum mesta, Banské múzeum v prírode a Štiavnické Bane premávať päť spojov. Priamo na železničnej stanici tiež bude možnosť prestupu na autobus do Svätého Antona a Banského Studenca. Ešte viac možností na výlety do okolia poskytne zastávka Banská Štiavnica, križovatka, vzdialená asi desať minúť chôdze od železničnej stanice.



Na cestovanie môžu návštevníci využiť okrem jednorazových cestovných lístkov aj 24-hodinový sieťový lístok, ktorý si vedia kúpiť priamo u vodiča a ktorý umožňuje cestovanie regionálnymi autobusmi IDS BBSK bez obmedzení po celom kraji.



Cestujúci, ktorí majú zakúpené predplatné lístky platné v zónach Banská Štiavnica, Banský Studenec, Svätý Anton, Štiavnické Bane či Počúvadlo, ich rovnako môžu využiť aj na cestovanie letnými regionálnymi autobusmi. Výhodu majú držitelia Sieťovky, ktorá je platná na regionálne autobusy po celom kraji.



„Počas doby platnosti môžu cestujúci používať predplatný cestovný lístok v povolených zónach bez obmedzení, teda môžu cestovať aj viackrát denne, počas víkendov a sviatkov a tiež rôzne v rámci povolených zón prestupovať,“ doplnil Vavruš.



Na konci augusta bude mať Banská Štiavnica tiež zabezpečené mimoriadne priame autobusové spojenie s Kremnicou. Takzvaný FestBus návštevníkov dovezie na festival Kremnické Gagy a späť.



Cestovné poriadky letných posilových spojov pre Banskú Štiavnicu, ako aj festivalových autobusov nájde verejnosť na internetovej stránke IDS BBSK, dostupné sú aj v internetovom vyhľadávači spojení cp.sk.