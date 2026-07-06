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Počas letných prázdnin bude posilnená nitrianska MHD do parku

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Od 1. septembra sa linka 35 vráti do víkendového a sviatočného režimu.

Autor TASR
Nitra 6. júla (TASR) - Spoločnosť Transdev, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Nitre, posilní počas letných prázdnin obsluhu linky 35 do mestského parku. Linka bude od 13. júla do 31. augusta premávať nielen cez víkend, ale aj v pracovných dňoch, informovala radnica. Rozsah spojov bude podobný víkendovej premávke s mierne upravenými časmi odchodov.

Na nových spojoch nebude platiť rozšírená preprava bicyklov. Tie bude možné prepravovať len po 17.00 h, maximálne jeden kus a iba v prípade, že sa vo vozidle neprepravuje kočík alebo invalidný vozík.

Od 1. septembra sa linka 35 vráti do víkendového a sviatočného režimu.
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