Počas letných víkendov bude do Jablonice premávať Brezovská lokálka

Brezová pod Bradlom 12. júla (TASR) – Počas štyroch víkendových sobôt bude na trati Brezová pod Bradlom – Jablonica premávať historický vlak, ktorý pripravila Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



Pravidelná osobná doprava skončila na tejto trati v roku 2003, odvtedy už z Jablonice do Brezovej chodí osobný vlak len sporadicky. "Vlaková súprava sa skladá zo špeciálnych vozňov. Jeden z nich má prezývku Túlavá. Ide o jediný dochovaný motorový vozeň takéhoto typu na sieti Železníc Slovenskej republiky. Prezývka vznikla z toho dôvodu, že na konci aktívnej kariéry jazdil pre Železnice SR na meracom vlaku po celej sieti a túlal sa po republike," uviedol predseda občianskeho združenia vlaky.net Miroslav Sekela.



"Rozhodli sme sa zorganizovať tieto vlaky, aby sme rozhýbali obyvateľov kraja. Návštevníci nepoznajú hranice, a preto je dôležité, aby sme poskytli obyvateľom aj blízke lokality pri Trnavskom kraji a Brezová pod Bradlom k nim určite patrí," doplnila výkonná riaditeľka KOCR Trnavský kraj Agáta Mikulová.



Vlaky budú vypravené počas štyroch prázdninových sobotných dní a lístky si možno objednať na stránke organizácie krajzazitkov.sk. "Okrem Brezovskej lokálky organizujeme aj ďalšie dva vlaky. Jedným je Pálffy, ktorý ide z Bratislavy a Nového Mesta nad Váhom do Smoleníc a druhým je Štefánik, ktorým sa návštevníci dostanú z Bratislavy do Brezovej pod Bradlom," informovala riaditeľka.



Brezovská lokálka ponúka cestujúcim navštíviť obec Jablonica v okrese Senica, kde je viacero možností, ako využiť voľný čas. "Naša obec má čo ponúknuť. Či už ide o kaštieľ, ktorý majitelia rekonštruujú a revitalizujú. Máme tu historické centrum obce, ktorého súčasťou je okrem kaštieľa aj barokový kostol sv. Štefana. Súčasťou centra je aj historický park a v obci máme aj pamätnú izbu, v ktorej si návštevníci môžu pozrieť napríklad bohatú výbavu jablonických krojov," uviedol starosta obce Jablonica Silvester Nestarec.



Prepojenie viacerých krajov hodnotí pozitívne aj Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie. "Úlohou je nielen robiť propagáciu podujatí, ale aj ich zosúladiť na časovej osi, aby sa neprekrývali, a to niekedy treba robiť v nadregionálnom rozmere. Zvlášť v našej organizácii, ktorá má presah až do troch krajov. Okrem Trnavského a Bratislavského po vstupe Brezovej pod Bradlom pribudol do našej organizácie aj Trenčiansky kraj," doplnil predseda predstavenstva OOCR Záhorie Zdenko Čambal.