Počas marca hasiči v Bratislavskom kraji uskutočnili 424 výjazdov
Okrem požiarov zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji počas tohtoročného marca aj v 121 prípadoch, keď bola potrebná technická pomoc.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Hasičské jednotky v Bratislavskom kraji počas marca 2026 uskutočnili 424 výjazdov. Takmer polovica z nich (207) smerovala k požiarom. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave o tom informuje na sociálnej sieti.
„V marci minulého roka bolo výjazdov 452, no k požiarom smerovalo smerovalo len 170,“ priblížili medziročné porovnanie.
Okrem požiarov zasahovali hasiči v Bratislavskom kraji počas tohtoročného marca aj v 121 prípadoch, keď bola potrebná technická pomoc, pomáhali odstraňovať následky 62 dopravných nehôd a v 11 prípadoch ich privolali, aby zlikvidovali nebezpečné látky.
