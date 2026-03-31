Utorok 31. marec 2026
Počas mimoriadnej akcie zistili policajti viac ako 110 priestupkov

Autor TASR
Trenčín 31. marca (TASR) - Viac ako 110 priestupkov zistili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) počas minulotýždňovej policajnej akcie v rámci Týždňa prevencie na železnici. Akciu realizovali v spolupráci s Európskou asociáciou železničných polícií (RAILPOL). Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

Železniční a dopravní policajti sa zamerali na bezpečnosť železničnej dopravy, dodržiavanie predpisov v železničnej aj cestnej doprave na železničných priecestiach, ako aj na kontrolu verejného poriadku vo vlakoch, v priestoroch železničných staníc a v ich okolí.

Počas akcie skontrolovali policajti v TSK 98 železničných staníc, 44 vlakov osobnej prepravy, 109 pracovníkov Železníc Slovenskej republiky a Železničnej spoločnosti Slovensko a 100 motorových vozidiel.

„Súčasťou boli aj kontroly zamerané na zisťovanie protiprávneho konania cestujúcich, zamestnancov železničných spoločností a iných osôb, predchádzanie krádežiam majetku cestujúcich, odhaľovanie nelegálnej migrácie, ako aj pátranie po osobách a veciach,“ doplnila hovorkyňa.


