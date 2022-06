Počas mimoriadnej kontroly nafúkalo osem kolobežkárov a cyklista

Trenčín 13. júna (TASR) – Osem kolobežkárov na motorových kolobežkách a jedného cyklistu pristihli policajti počas piatkovej (10. 6.) mimoriadnej bezpečnostnej akcie v Trenčíne pod vplyvom alkoholu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Danka Adámiková.



Štvorhodinovú dopravnú kontrolu urobili podľa nej policajti v súvislosti so zhoršujúcou sa dopravno-bezpečnostnou situáciou a nedávnou smrteľnou nehodou na trenčianskej hrádzi.



"Zarážajúce je, že osem z nich nafúkalo viac ako jedno promile. Vo všetkých prípadoch nad jedno promile môže správny orgán v správnom konaní uložiť pokutu až do výšky 650 eur. Vodičovi nemotorového vozidla do jedného promile bola uložená bloková pokuta na mieste," doplnila hovorkyňa.