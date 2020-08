Trenčianski policajti odhalili počas kontroly viac ako 100 priestupkov

Trenčín 25. augusta (TASR) – Viac ako stovku priestupkov zistili policajti počas pondelkovej (24. 8.) mimoriadnej kontroly na cestách Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Informovala o tom krajská polícia na sociálnej sieti.



Zo 104 priestupkov vyriešili policajti 96 blokovými pokutami, štyri priestupky vyriešili napomenutím, ďalšie štyri odstúpili na vyriešenie dopravnému inšpektorátu. V dvoch prípadoch zistili policajti požitie alkoholických nápojov u motorových účastníkov cestnej premávky s obsahom alkoholu v dychu do 1,00 promile.



„Trenčianski dopravní policajti počas tejto akcie na ceste I/61 v Dubnici nad Váhom namerali vozidlo Škoda Octavia, ktorého vodič jazdil v obci rýchlosťou 69 kilometrov za hodinu. Pri cestnej kontrole ho dopravní policajti podrobili dychovej skúške, v dychu mu namerali 0,44 promile alkoholu. Vodičovi zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu zakázali. V správnom konaní na okresnom dopravnom inšpektoráte mu hrozí pokuta do 800 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá až do troch rokov,“ informuje polícia.