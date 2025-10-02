Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom kraji stalo 20 nehôd

Polícia počas 39. týždňa vykonala celkovo 2831 dychových skúšok, z toho 22 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o osem vodičov a 14 cyklistov.

Autor TASR
Trnava 2. októbra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 20 dopravných nehôd a 55 škodových udalostí. Pri troch z nich asistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a deväť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas 39. týždňa vykonala celkovo 2831 dychových skúšok, z toho 22 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o osem vodičov a 14 cyklistov. Štyria vodiči sa dopustili prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

