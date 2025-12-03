Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom kraji stalo 34 nehôd

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia počas 48. týždňa vykonala celkovo 3112 dychových skúšok, z toho 20 bolo s pozitívnym výsledkom.

Autor TASR
Trnava 3. decembra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 34 dopravných nehôd a 94 škodových udalostí. Pri troch z nich asistoval alkohol. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 19 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia počas 48. týždňa vykonala celkovo 3112 dychových skúšok, z toho 20 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o 12 vodičov a osem cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

