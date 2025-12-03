< sekcia Regióny
Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom kraji stalo 34 nehôd
Polícia počas 48. týždňa vykonala celkovo 3112 dychových skúšok, z toho 20 bolo s pozitívnym výsledkom.
Autor TASR
Trnava 3. decembra (TASR) - Počas minulého týždňa sa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) stalo 34 dopravných nehôd a 94 škodových udalostí. Pri troch z nich asistoval alkohol. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 19 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 48. týždňa vykonala celkovo 3112 dychových skúšok, z toho 20 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o 12 vodičov a osem cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Dve osoby sa pri dopravnej nehode zranili ťažko a 19 osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.
Polícia počas 48. týždňa vykonala celkovo 3112 dychových skúšok, z toho 20 bolo s pozitívnym výsledkom. Išlo o 12 vodičov a osem cyklistov. Šesť vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.