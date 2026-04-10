< sekcia Regióny
Počas MSR mládeže v šachu sa na Liptove predstavia mladí šachisti
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 10. apríla (TASR) - Najlepší mladí hráči šachu z celého Slovenska si zmerajú sily počas Majstrovstiev Slovenskej republiky (MSR) mládeže v šachu 2026. V kongresovom centre v Liptovskom Mikuláši sa od piatka do 17. apríla predstaví viac ako 310 hráčov. TASR o tom informoval PR manažér MSR mládeže v šachu 2026 Marek Zelnický.
Po náročnom výbere sa v 14 kategóriách stretáva absolútna špička mládežníckeho šachu. „Majstrovstvá Slovenska mládeže sú každoročne sviatkom šachu. Tento rok nás teší vysoký záujem aj kvalita hráčov, ktorí sa na turnaj prebojovali,“ uviedol riaditeľ turnaja Juraj Ivan.
Víťazi jednotlivých kategórií získajú právo reprezentovať Slovensko na majstrovstvách sveta v talianskom Montesilvane a v gruzínskom Batumi. Pre mladých hráčov ide o životnú šancu presadiť sa na medzinárodnej úrovni.
„Podujatie prináša aj technologický rozmer, ktorý posúva slovenský šach na novú úroveň. Všetky partie sú vysielané online prostredníctvom 151 elektronických šachovníc, vďaka čomu môžu fanúšikovia sledovať každý ťah v reálnom čase - odkiaľkoľvek na svete,“ spresnil Zelnický.
Organizátori pripravili tiež sprievodný program zahŕňajúci tretie MSR mládeže v riešení šachových skladieb, bleskový turnaj a exhibíciu Živý šach, ktorá sa uskutoční 16. apríla v synagóge v Liptovskom Mikuláši.
