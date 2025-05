Počas nasledujúcich dní budú v Ružomberku dopravné obmedzenia

Ružomberok 20. mája (TASR) - V Ružomberku budú počas konania Diecézneho eucharistického kongresu dopravné obmedzenia. Ako mesto upozornilo motoristov na webe, úplná uzávera cestnej dopravy bude na uliciach Námestie A. Hlinku, Mariánska, Veľký Závoz, Malý Závoz a časti ulice Majere. Doprava na týchto komunikáciách bude uzatvorená od stredy (21. 5.) od 18.00 h do 25. mája do 8.00 h.



V čase uzavretia miestnych komunikácií nebude na vyhradených miestach z dôvodu bezpečnosti účastníkov podujatia možné parkovať motorové vozidlá. „V sobotu 24. mája od 8.00 h do 22.00 h bude zároveň zakázané parkovať na oboch stranách ulice Dončova, ulice Majere, ulici Námestie A. Hlinku (pri hostinci a vedľa veterinárnej klinky) a na ulici Riadok (od križovatky s ulicami Majere a Pivovarská pri materskej škole). Dodržiavanie uzávery dopravy bude kontrolované pracovníkmi Mestskej polície Ružomberok,“ upozornila samospráva.



Dodala, že na Námestí Andreja Hlinku nebude prevádzkovateľ mestskej autobusovej dopravy v Ružomberku dočasne obsluhovať zastávku Mestský úrad. Uvedené obmedzenie platí pre linky jedna a šesť a platné bude od stredy (21. 5.) od 18.00 h až do 25. mája do 8.00 h. Cestujúci môžu v tomto čase využiť zastávku Námestie Andreja Hlinku, ktorá je pešo dostupná.