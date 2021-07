Počas návštevy pápeža v Prešove budú potrebné stovky doborovoľníkov

Prešov 30. júla (TASR) - Počas návštevy pápeža Františka v Prešove budú potrebné stovky dobrovoľníkov. Ako TASR informoval hovorca Prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič, oficiálna registrácia sa začne už čoskoro. Záujemcovia však už teraz môžu kontaktovať koordinátorov dobrovoľníkov za Prešov.



"Svätý Otec František zavíta do Prešova 14. septembra, na sviatok Povýšenia svätého Kríža. Na priestranstve pred mestskou športovou halou bude o 10.30 h predsedať Božskej liturgii svätého Jána Zlatoústeho, pri ktorej ohlási homíliu," povedal Pavlišinovič.



K zdarnému priebehu podujatia bude podľa jeho slov potrebných niekoľko stoviek dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na celkovej organizácii prichádzajúcich pútnikov.



"Pozývame preto všetkých ochotných vo veku od 18 rokov prežiť túto návštevu špeciálnym spôsobom. Služba dobrovoľníka je výzvou ukázať Božiu lásku v skrytých skutkoch pre iných. Dobrovoľníci sa stretnú v Prešove už 13. septembra, kde sa zadelia do jednotlivých pracovných tímov a oboznámia sa so všetkými potrebnými informáciami," priblížil Pavlišinovič.



Ako povedal, oficiálna registrácia dobrovoľníkov bude možná prostredníctvom registračného formulára, ktorý bude zverejnený už čoskoro. V prípade otázok je už teraz možné kontaktovať koordinátorov dobrovoľníkov za Prešov na e-mailovej adrese: dobrovolnici.presov@navstevapapeza.sk.



Pápež František počas svojej návštevy Slovenska v septembri (12. - 15. 9.) navštívi Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Stretne sa s troma najvyššími ústavnými činiteľmi, s predstaviteľmi kresťanských cirkví, ale aj zástupcami židovskej či rómskej komunity. V Prešove bude sláviť svätú liturgiu a ohlási homíliu. V Košiciach sa stretne s mladými a navštívi tiež sídlisko Luník IX. V Šaštíne je na programe svätá omša s homíliou Svätého Otca. Vyplýva to z programu návštevy.