Počas Noci divadiel v Divadle J. Palárika bude aj nočná prehliadka

Trnava 15. novembra (TASR) – Trnavské Divadlo Jána Palárika nevynechá ani tohtoročnú Noc divadiel. Na sobotu (20. 11.) pripravilo pre návštevníkov obľúbenú nočnú prehliadku a pozýva aj na ďalšie akcie. Informovala o tom marketingová riaditeľka divadla Lucia Turňová. Upozornila, že hoci je vstup na podujatie bezplatný v režime OTP, nevyhnutnosťou je rezervácia vopred v pokladni divadla.



Program sa začne o 19.00 h. „Zaradili sme náš už tradičný formát – živé vysielanie rozhlasovej hry priamo z javiska divadla do éteru Trnavského rádia,“ uviedla. Pôjde o rozhlasovú hru autora Martina Toula Šílenství, čo sú humorné dialógy o rôznych podobách šialenstva. Je to víťaz Ceny DJP na súťaži Dráma 2020 v rámci festivalu Nová dráma. O 20.00 h sa začnú prehliadky divadla po jeho menej známych zákutiach, kde návštevníkov čakajú rôzne prekvapenia.



Tohtoročná, už dvanásta Noc divadiel má motto Cesta dlhých dní do Noci divadiel, celkovo sa zapája 57 divadiel v 24 slovenských mestách.