Počas noci múzeí budú návštevníci objavovať podzemie v L. Mikuláši

Liptovský Mikuláš 16. mája (TASR) - Počas Noci múzeí budú návštevníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ) v Liptovskom Mikuláši v úplnej tme objavovať podzemie. Ako TASR informovala Dagmar Staroňová z oddelenia služieb verejnosti a environmentálneho vzdelávania, podujatie sa uskutoční v sobotu (17. 5.) v čase od 17.00 h do 22.00 h.



Návštevníci múzea by si nemali zabudnúť čelovku, baterku alebo rozsvietený mobil. „Pátranie po znakoch tajnej abecedy bude totiž aj v úplnej tme. Návštevníci začnú zostupom po jaskyniarskom rebríku priamo do jaskynného podzemia. To, ako budú pokračovať ďalej, sa ešte predtým dozvedia od pracovníčok pri recepcii. Za správne rozlúštenie hesla sa dostanú do žrebovania o ceny,“ priblížila Eva Mauritzová z múzea.



Ďalej doplnila, že po úspešnom absolvovaní nočného pátrania si môžu svoju zručnosť vyskúšať v tvorivej dielničke, ktorá nadviaže na heslo podujatia. „Samozrejme budú pripravené aj ďalšie atrakcie. Hravou formou sa zoznámia s rastlinstvom, živočíšstvom i horninami polí, lúk a remízok a svoju šikovnosť využijete pri skladaní mincových koláčov s motívom fauny a flóry,“ dodala Mauritzová.