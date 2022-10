Počas obdobia pamiatky zosnulých posilní polícia v Leviciach hliadky

Levice 24. októbra (TASR) – Mesto Levice sa pripravuje na obdobie pamiatky zosnulých. Do 15. novembra bude cintorín v Leviciach otvorený pre verejnosť od 8.00 do 21.00 h. Cintoríny v mestských častiach nemajú určené otváracie hodiny a sú voľne prístupné pre návštevníkov. Posilnené budú hliadky príslušníkov mestskej polície, ktoré budú monitorovať cintoríny v Leviciach aj v mestských častiach. V prípade potreby usmernia návštevníkov a budú dohliadať na pohyb motorových vozidiel v blízkosti cintorínov, informovala radnica.



Motorovým vozidlám privážajúcim ťažko postihnuté osoby bude vstup na pohrebisko povolený po konzultácii so správcom pohrebiska. Na cintorínoch bude posilnený vývoz kontajnerov a veľkoobjemových kontajnerov na odpad. "Žiadame návštevníkov a nájomcov, aby pri čistení svojich hrobových miest odpady vynášali do kontajnerov a nevytvárali čierne skládky odpadov," upozornilo vedenie mesta.



Samospráva zároveň upozorňuje návštevníkov cintorínov, aby si dávali pozor na svoje osobné veci, ktoré ostanú v zaparkovaných vozidlách, tiež aby neukladali svoje kabelky a príručné tašky s osobnými vecami na náhrobné kamene a nenechávali ich bez dozoru.