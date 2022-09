Počas obeda bude v Košiciach zakázané fajčiť na terasách

Košice 8. septembra (TASR) - Na letných terasách v Košiciach, kde sú prevádzkované stravovacie služby, bude v čase od 12.00 do 14.00 h zakázané fajčiť. Na svojom štvrtkovom rokovaní to zmenou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o čistote a verejnom poriadku schválili mestskí poslanci.



Od nového roka bude fajčenie zakázané v exteriérových sedeniach na verejných priestranstvách, kde sú prevádzkované stravovacie služby a do vzdialenosti štyroch metrov od týchto exteriérových sedení v uvedenom čase. Zákaz fajčiť bude platiť aj do vzdialenosti desať metrov od vestibulu železničnej stanice a autobusovej stanice. Za návrh poslanca Zdenka Liptáka hlasovalo 25 poslancov, jeden bol proti a zdržali sa šiesti. Ako Lipták pripomenul, tento návrh predkladal aj pred dvomi rokmi. Vtedy neprešiel o jeden hlas.



Poslanci zároveň odobrili zmenu VZN, ktorou sa bude za znečistenie verejného priestranstva považovať aj umiestňovanie krmiva v intraviláne mesta, vynímajúc umiestňovanie kŕmidiel pre vtáky a napájadiel pre zvieratá. "Mestská polícia má sústavne problémy s ľuďmi, ktorí prikrmujú domáce mačky, ktoré ale žijú voľne medzi blokmi a je ich stále viac a viac. Aj mačiek a aj krmičov. Množstvo krmiva spôsobuje však to, že sú kŕmené aj potkany a myši, pri ktorých sa nám v meste Košice nedarí znižovať ich počty," vysvetlil Lipták.



MsZ tiež schválilo presun kompetencie z mesta na mestské časti (MČ), ktorou MČ opäť budú môcť určovať pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb na svojom území.